Preta Gil grava documentário e mostra bastidores dos 15 anos de seu bloco de Carnaval

Preta Gil voltou com tudo no Carnaval de 2024! Depois de ficar afastada do mundo da música por um ano para tratar um câncer no intestino, a cantora juntou toda a sua energia acumulada para voltar com tudo com o Bloco da Preta, que está celebrando 15 anos.

Em um documentário para a Billboard Music, a filha de Gilberto Gil mostrou como foram os bastidores do bloco em 2024, que teve que ser feito em um local fechado devido a algumas limitações de saúde de Preta no momento.

No vídeo, além de refletir sobre sua volta aos palcos e a história de seu clássico bloco, a cantora ainda falou sobre seu duro tratamento contra o câncer e como tem se sentido nos últimos dias.

Vale lembrar que Preta chegou a participar do trio elétrico de Ivete Sangalo, em Salvador, mas precisou cancelar algumas outras participações no Carnaval baiano para preservar a saúde.