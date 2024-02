Moradores denunciam terreno abandonado e temem dengue

Um terreno abandonado no Jardim Campo Verde, em Mauá, está causando preocupação aos moradores da região. O espaço virou local de descarte de entulhos, com muito mato alto, sem manutenção e relatos de presença de ratos, mosquitos e pernilongos.

Tatiane Vitória, 18 anos, vizinha do terreno, localizado na rua Rui Márcio Balde, comenta que a situação do terreno está deplorável. “Não há limpeza adequada, deixaram o mato crescer muito, não limpam. Não fazem vistoria, jogam entulho, já tiraram uma televisão de lá de dentro”, afirma.

A moradora relata a existência de bichos como ratos e baratas no local.

De acordo com outros moradores, tentativas de contato foram feitas à Prefeitura de Mauá, mas não obtiveram nenhuma ação ou resposta. “Neste exato momento, o mato do terreno está gigante”, conclui.

Com a rápida disseminação dos mosquitos da dengue durante esta época e o surto de casos, a situação se torna ainda mais alarmante, representando um potencial foco para a proliferação desses insetos transmissores de doenças.

“Nessa época de chuva está tendo muitos pernilongos, eu moro em frente (ao terreno), e em casa vem muito pernilongo. Não vejo nenhuma manutenção em questão de limpeza, como carpir e essas coisas”, revela Eduardo Furtado, morador do bairro.

Segundo relatos dos moradores locais, o lote está registrado em nome do proprietário de uma loja de materiais de construção da cidade, o qual também possui outra propriedade na mesma rua.

AÇÕES DA PREFEITURA

Na última semana, a Prefeitura de Mauá implementou o Plano Municipal de Contingência para o Combate das Arboviroses, como Zika, chikungunya, febre amarela e a enfermidade transmitida pelo Aedes aegypti. Este plano engloba uma série de medidas relacionadas à vigilância epidemiológica, controle de doenças transmitidas por animais e assistência médica. A intensificação e coordenação visam a aprimorar o controle das arboviroses na cidade, já em vigor.

De acordo com informações da Vigilância Epidemiológica, Mauá reportou cinco casos de dengue em janeiro de 2023. Já em janeiro de 2024, esse número saltou para 29 casos confirmados. No total do ano de 2023, foram registrados 78 casos da doença. Em resposta a essa situação, será criado o Comitê Intersecretarial de Ações para Prevenção e Controle das Arboviroses, que contará com a participação de representantes das secretarias municipais de Governo, Saúde, Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Defesa Civil, Habitação, Segurança Pública, Planejamento Urbano e Educação.

A Prefeitura de Mauá informou que fiscais farão visita técnica no local nesta sexta-feira.