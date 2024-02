Santo André realiza obras para canalizar Córrego Utinga

A Prefeitura de Santo André está realizando um pacote de obras de infraestrutura, mobilidade urbana e drenagem na região de Utinga, no segundo subdistrito da cidade. Entre as intervenções em andamento estão a canalização do Córrego Utinga e a recuperação da Rua Comendador Júlio Pignatari, via perpendicular à Avenida dos Estados que está fechada há décadas.

As obras contemplam a recuperação da margem esquerda e execução da contenção do córrego, além de instalação de barreiras new jersey, no intuito de combater as enchentes nas proximidades. Em paralelo a isso, a rua em questão receberá recomposição de guias, sarjetas, calçadas e também a pavimentação asfáltica. Após aberta para a população, a via facilitará o acesso de motoristas e moradores à Comunidade Ciganos e cercanias.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) visitou o local acompanhado pelo secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, e do adjunto José Antônio Ferreira. Eles caminharam pela via que será reaberta, observaram as intervenções na margem do córrego e conversaram com moradores.

“Estamos fazendo a canalização do córrego para combate às enchentes, melhorando a vida da Comunidade Ciganos, e reabrindo essa rua, que está há mais de 20 anos está fechada e vai ser eixo de ligação com a Avenida dos Estados. Então é uma obra de infraestrutura, mobilidade e drenagem importante para essa região que estamos conseguindo tirar do papel”, destacou o prefeito andreense.

Além do benefício aos moradores da Comunidade Ciganos, a reabertura da Rua Comendador Júlio Pignatari vai beneficiar ainda trabalhadores de empresas próximas, como a Paranapanema, usuários do transporte coletivo que utilizam a Estação Utinga da CPTM e também motoristas que terão mais uma opção para acessar essa região.