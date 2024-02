Após expor traição, Renata Heilborn posta cliques curtindo evento: Todos os perrengues são dançáveis

Na noite da última quinta-feira, dia 15, Renata Heilborn usou as redes sociais para mostrar que dançar ajuda a curar todos os males. A jornalista se tornou um dos assuntos mais comentados do momento após fazer um desabafo expondo que foi traída pelo ex-marido, Marcelo Courrege após ele se envolver com sua amiga e madrinha de casamento Carol Barcellos - com quem acabou assumindo um relacionamento publicamente.

Carol chegou a fazer uma referência a todo o bafafá ao encerrar o Globo Esporte com a frase:

- Sejam felizes.

Foi no dia seguinte da atitude da apresentadora que Renata reuniu alguns cliques em que aparece vestindo um look belíssimo para curtir o Carnaval em um camarote. Na legenda, escreveu:

É que felicidade tem pressa de acontecer.e como diz a frase que eu li agorinha: Todos os perrengues são dançáveis.

Diversos seguidores da jornalista da Rede Globo correram à sessão de comentários para deixar mensagens de apoio:

O samba existe justamente para isso. Para gente sambar as nossas emoções. Só vamos, Loba!, escreveu a repórter esportiva Ana Thais Matos.

Serenidade no olhar de quem não tranca comentários porque a consciência é super tranquila, disse uma internauta.

Já dizia a Manu Bahtidão: Quem perde é quem trai. ENTENDA VOCÊ É MARAVILHOSA, exaltou outra.