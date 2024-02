Familiar denuncia abandono em cemitério de Rio Grande da Serra

Deysiane Batista de Andrade, 38 anos, denuncia situação de abandono no Cemitério Municipal São Sebastião, em Rio Grande da Serra. Segundo a ex-moradora do município, que visita frequentemente o túmulo da sua prima que faleceu em 2020, o local possui mato alto na altura do joelho, túmulos abertos e excesso de barro.

“É muito triste a situação, parece um cemitério abandonado. Estive lá no Dia de Finados no ano passado, e o local estava deplorável por conta da lama. Quem tem um parente sepultado não conseguia nem acessar o túmulo de tanto barro. Quando voltei na terça-feira de Carnaval, a situação estava a mesma, barro e mato alto na altura do joelho”, diz Deysiane, que atualmente mora em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

A equipe do Diário esteve ontem no cemitério e constatou os problemas de zeladoria apresentados pela denunciante. Devido à forte garoa que atingiu a região durante toda a quinta-feira (15), o barro presente no pavimento que dá acesso aos jazigos havia se transformado em lama, o que impossibilitou a arpoximação na área das covas do cemitério. O mato alto cobria parte das sepulturas, e algumas estavam abertas.

Questionada sobre os problemas de zeladoria, a Prefeitura de Rio Grande da Serra informou que o cemitério está passando por obras de pavimentação e drenagem. Essas intervenções foram iniciadas em agosto de 2023 e devem ser finalizadas em janeiro de 2025.

Sobre o mato alto, a gestão de Penha Fumagalli (PSD), alegou que o serviço de capinação é efetuado “constantemente”, porém, a administração não respondeu quando irá realizar o corte do mato.

“Apenas uma parte que fica próxima a um córrego tem barro, mato e são constantemente cortados, mas devido ao período de chuva, há um crescimento estimado de 3 cm ao dia, o que dá essa aparência de abandono. Quanto ao barro, a legislação ambiental nos impede de pavimentar esta pequena área”, argumentou o Paço.

Em relação aos túmulos abertos, a Prefeitura ressaltou que “são covas abertas para serem realizados sepultamentos, pois, não dá para realizar esse trabalho no momento em que recebemos o corpo”.

Deysiane cobra providências da Prefeitura em relação ao caso de zeladoria. “Já é um lugar de muita dor, e encontrar o cemitério assim é muito descaso com quem se foi, e também com os familiares”.

PROBLEMAS ANTERIORES

Essa é a segunda vez, em menos de três meses, que a população enfrenta problemas no Cemitério Municipal São Sebastião. Em dezembro do ano passado, familiares enlutados tiveram de abrir por conta própria a cova do jovem Paulo da Silva Júnior, 26, que morreu afogado em um riacho do município.

Segundo a família, funcionários do local teriam afirmado que todos os túmulos estavam ocupados e que os profissionais não eram contratados para realizar a função de coveiro. Procurada pelo Diário na época, a Prefeitura disse que iria apurar o fato e culpou os trabalhadores.

Após os acontecimentos, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar suposto crime contra a administração pública. O crime prevê pena de um a cinco anos de prisão.