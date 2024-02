Suplência de Afonsinho vira novela na Câmara

O comando da Câmara de São Bernardo criou impasse com relação à substituição do vereador Afonso Torres, o Afonsinho (PSDB), que morreu na quarta-feira vítima de complicações de um câncer no pâncreas. A casa tem até hoje, conforme o regimento interno, para convocar o suplente para a cadeira, mas ainda não há definição sobre quem vai ocupar a cadeira do tucano.

A bancada do PSDB tem dez vereadores, mas três deles foram chamados pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) para compor o secretariado: Pery Cartola, da Pessoa com Deficiência e Cidadania; Alex Mognon, de Esportes; e Hiroyuki Minami, de Desenvolvimento Econômico. Então, desde o começo deste mandato, os suplentes Henrique Kabeça, Ary de Oliveira e Eduardo Tudo Azul exercem o mandato.

Com a morte de Afonsinho, Kabeça vira vereador em definitivo e a casa, então, teria de chamar o quarto suplente do partido, Lindomar Babá. Está em Babá a polêmica. Ainda filiado ao PSDB, Babá anunciou apoio ao pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Ou seja, se for convocado, engrossaria a pequena bancada de oposição ao tucano no Legislativo.

Babá disse que, no começo da noite, conversou com o presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), e que o correligionário garantiu que até quarta-feira a novela teria um desfecho. Questionado pelo Diário sobre o teor da conversa, Babá falou que o diálogo foi bom e produtivo. “Vou esperar até mesmo porque a conversa foi boa, foi produtiva, né, vou esperar. Vamos ver o que acontece até quarta-feira (quando está agendada a próxima sessão ordinária na Câmara).”

Nos bastidores da Câmara, circula informação de que Morando não quer Babá no Legislativo e teria acionado um dos vereadores que exercem função no secretariado - o nome mais forte para retornar é o de Mognon. Morando também pediu para levantar se Babá ainda estava filiado ao PSDB – se não estivesse, ele sugeriria chamar o quinto suplente do partido, Luiz Watanabe.

Babá tem seu reduto eleitoral no Grande Alvarenga, periferia da cidade e onde há muitos aliados do ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB).

Ontem, a sessão foi realizada com um vereador a menos (veja mais abaixo).