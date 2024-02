Palavra do Leitor - 16 de fevereiro de 2024

Fraternidade

Não sou católico, mas não poderia deixar de prestar minha pequena homenagem ao papa Francisco e à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Com o início da Quaresma, é lançada a Campanha da Fraternidade, que traz como tema ‘Fraternidade e Amizade Social’ e como lema, ‘Vós sois todos irmãos e irmãs’. Esse é um tempo em que todos nós, independentemente da religião e da fé que professamos, nos irmanamos em votos de gratidão, respeito e reconhecimento. Sem esquecermos que o Criador não nos deixou guerras, preconceitos, ódio e intolerância religiosa. Todos nós, independentemente de nosso credo, pensamentos, raça e cor, somos filhos do sentimento mais nobre da humanidade: o amor.

Cecél Garcia

Santo André

Vera Cruz

‘Rompimento de contrato provoca prejuízo de R$ 5,2 milhões a São Bernardo’ (Política, dia 13). Encerramento (é o termo correto) de contrato de locação, desde que obedecidos prazos e condições estabelecidas, não é prejuízo, é queda de arrecadação. O encerramento é cláusula prevista em qualquer contrato de locação e pode ser solicitado tanto pelo locador (cedente) como pelo locatário (inquilino), o que ocorreu neste caso. Quanto às multas, aplica-se o estabelecido em contrato.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Ato institucional

Como sempre, muito bom o comentário do colega de artigos desta coluna Vanderlei Retondo (AI-5, dia 12). Ele cita o Ato Institucional 5, mais conhecido como AI-5, de 13 de dezembro de 1968, como sendo mais ou menos o que estamos vivendo hoje. Na madrugada daquela manhã do longínquo ano de 1968, as redações dos jornais foram ocupadas pela Polícia Militar; suas edições foram impedidas de circular; os políticos oponentes ao poder foram cassados, perseguidos, mortos etc... E o que estamos vendo no nosso querido Brasil de hoje? Cassação e prisão de políticos eleitos legitimamente; exílio forçado de jornalistas; perseguição aos adversários políticos e ideológicos; celulares e computadores confiscados; bloqueio de perfis em redes sociais e por aí vai. Será que não estamos vivendo, em pleno vapor no ano de 2024, um AI-5 dos tempos modernos no País?

Mauri Fontes

Santo André

Poder

Em entrevista ao canal do YouTube do PT no dia 12 de fevereiro, Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do atual governo, disse que Lula ganhou as eleições de 2022 com 39% dos votos. Parece que aquela frase do Zé Dirceu, afirmando que “eleições não se ganham, se tomam”, começa a fazer grande sentido.

Vanderlei Retondo

Santo André





Tempus Veritatis

Na Operação Tempus Veritatis, Valdemar Costa Neto foi preso por porte ilegal de arma e também por terem encontrado em sua casa uma pepita de ouro. Questionado sobre os itens, disse que a arma era de seu pai e a pepita tinha ganhado de um amigo. Engraçado que os anos vão e voltam e os “amigos” estão sempre presentes. Bem recente tivemos uma outra figura pública, cujos amigos deram de apartamento a sítio, e tantas outras benesses de conhecimento público. E todos vimos no que deu. Portanto, esse tipo de operação não me causa nenhuma surpresa. Já estou sentindo um cheirinho de pizza no ar.

Izabel Avallone

Capital

Golpe

Ex-esposa de Valdemar Costa Neto, Maria Christina já vez um vídeo prevendo a prisão do seu ex-companheiro, supostamente sabendo do mau caminho que estava se envolvendo por apoiar o capitão e, na época, presidente da República, Jair Bolsonaro. O chefe do PL estava supostamente convicto de que daria certo o plano de golpe militar, como aconteceu em 1964, porém esqueceu de combinar com o chefe do Executivo dos EUA, Joe Biden. A negativa do mandatário da Casa Branca foi fundamental para o plano não ser executado, fazendo Bolsonaro cair em depressão a ponto de sair do Brasil com medo de ser preso.

Eduardo Furtado

Mauá