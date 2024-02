Avançam obras da 2ª fase de centro logístico

A segunda fase do centro logístico M.Bigucci, em Santo André, está prevista para ser entregue no fim deste ano. O investimento nesta fase do empreendimento é de R$ 50 milhões para a construção de nove galpões. Em agosto do ano passado a empresa entregou a primeira parte do espaço, localizado na Avenida dos Estados.

Serão seis galpões com 1.060 metros quadrados e outros três com 2.720 metros quadrados. Segundo Milton Bigucci Júnior, diretor-técnico da empresa, durante as obras serão gerados entre 150 a 200 empregos. Ele explica que o número de trabalhadores envolvidos varia de acordo com o avanço da obra.

“Já foi feita toda a fundação e agora estamos instalando os pré-moldados, ou seja, montando os galpões especificamente. Montando a parte de estrutura do galpão, o telhado e já deixando com cara já de pronto. Após isso, será feita toda a parte de ruas e a preparação e execução do piso de concreto. esta será uma etapa muito extensa, pois os pisos destes galpões são extremamente resistentes, para (comportar) 6 toneladas por metro quadrado”, destaca Bigucci Júnior.

INAUGURAÇÃO

A abertura da primeira fase do complexo, ocorreu em agosto de 2023, quando foram entregues nove módulos, todos locados e em funcionamento. A empresa investiu R$ 300 milhões. Naquela ocasião, a compra do terreno também entrou na conta.

Quando estiver finalizado, o MBigucci Business Park Santo André terá 37 galpões modulares, variando de 1.141 metros quadrados a 2.831metros quadrados por módulo. Todos eles com pé direito de 12 metros, o que equivale à altura de um prédio de quatro andares.