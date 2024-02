Anffa Sindical: fiscais federais agropecuários estendem operação padrão a partir de 2ª-feira

Os auditores fiscais federais agropecuários vão estender a mobilização nacional a partir da próxima segunda-feira, 19, informou o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), em nota. Desde 22 de janeiro, os servidores atuam em uma espécie de operação padrão. Agora, o ritmo dos trabalhos será ainda mais lento, segundo o Anffa.

A decisão de intensificar e estender a mobilização ocorre após ausência de acordo entre os fiscais agropecuários e o governo federal, de acordo com o sindicato. O Anffa se reuniu nesta quinta-feira com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e esperava um acordo para a reestruturação da carreira. "Para os auditores, o posicionamento do governo demonstra um descaso com a atividade de defesa agropecuária conduzida pelos profissionais, que atuam no limite da capacidade em portos e aeroportos, entre outros postos de trabalho", afirma o Anffa.

Entre as demandas dos servidores estão a cobrança por reajuste salarial e realização de concurso público. Segundo o sindicato, a operação, batizada de "Reestruturação", inclui a liberação de certificados e de mercadorias em portos no último dia do prazo previsto pelo Ministério da Agricultura, tornando o processo mais moroso. Durante a mobilização, os fiscais não cumprirão horas extras remuneradas. De acordo com o Anffa, estão fora da mobilização - portanto com vistoria normal - a liberação de cargas perecíveis e vivas, o diagnóstico de pragas e doenças previstas em programas de controle sanitário do Ministério e a emissão de Certificados Veterinário Internacional para viagens de animais de estimação.