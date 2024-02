Aeroportos do País são bons ou muito bons para 92% dos passageiros; veja os mais bem avaliados

Uma pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) aponta que 92% dos passageiros classificam como bons (nota 4) ou muito bons (nota 5) os 20 principais aeroportos do País. Apesar da avaliação positiva, a pesquisa também aponta para a necessidade de melhorias. A pior nota (3,74) foi para a disponibilidade de tomadas. Problemas com estacionamento também ficaram abaixo da média, com nota de 3,90.

Os dados são da Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário, referente ao 4º trimestre de 2023. Foram entrevistados 25.556 passageiros.

Entre os serviços com melhores notas estão pontos como o controle migratório (4,51) e controle aduaneiro (4,48), seguidos por inspeção de segurança (4,44), o processo de check-in (4,40) e a aquisição da passagem (4,34).

A pesquisa traz avaliação de acordo com a categoria do terminal, considerando a quantidade de passageiros transportados por ano. São três as categorias: aeroportos com movimentação de até 5 milhões de passageiros, terminais que transportaram entre 5 milhões e 10 milhões de usuários e sítios aeroportuários com circulação de mais de 10 milhões de viajantes.

No geral, o aeroporto de Vitória foi o mais bem avaliado (4,72), seguido de Florianópolis (4,70), Maceió (4,63), Confins (4,56) e Curitiba (4,47). Entre os terminais que movimentam mais de 10 milhões de passageiros por ano, a liderança na satisfação ficou com Brasília (4,38), seguido por Campinas (4,32) e, empatados, Santos Dumont e Guarulhos (4,25).

Realizada desde 2013, a pesquisa avalia a experiência do passageiro no momento da viagem para levantar informações que contribuam a gestão aeroportuária e o aumento da capacidade e eficiência da infraestrutura dos aeroportos do País, conforme explica o MPor. O entrevistado deve avaliar um total de 17 indicadores atribuindo "notas" de 1 a 5 para cada um deles. Dos 17 indicadores avaliados no quarto trimestre de 2023, 14 obtiveram média superior a 4 (bom).