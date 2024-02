Equatoriano Cifuentes chega a Belo Horizonte e veste a camisa do Cruzeiro: 'Muito emocionado'

Novo reforço do Cruzeiro, o meia José Cifuentes chegou a Belo Horizonte nesta quinta-feira e esteve na Toca da Raposa II, onde vestiu a camisa da equipe celeste pela primeira vez. O jogador, que teve um papo com Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do clube, revelou estar muito emocionado.

"Estou muito emocionado de chegar aqui, de poder jogar pelo Cruzeiro e feliz de me juntar ao clube. É um momento que o Cruzeiro está sendo reconstruído e estou muito feliz por isso. É uma decisão que tomei em conjunto com minha esposa e creio que foi a melhor opção vir pra cá. Espero fazer as coisas muito bem e ajudar a equipe a cumprir seus objetivos", disse ainda no Aeroporto de Confins.

O meia afirmou estar bem fisicamente e à disposição do técnico Nicolás Larcamón. "Já conversei com a direção, mas ainda não conversei com o Nicolás. Estava treinando em separado. Estou em boa forma e espero me incorporar na equipe da melhor forma para jogar. Estou com muita ambição de estar em campo", afirmou.

Ao ser recepcionado por Ronaldo, Cifuentes desabafou. "Uma lenda, um ícone do futebol. Qualquer pessoa que queira conhecê-lo e poder conversar por um momento é muito emocionante", disse.

Por fim, mandou um recado aos torcedores. "Quero agradecer aos fãs pelas mensagens e comentários de boas-vindas nas minhas redes sociais. Estou animado, feliz e ansioso para trazer alegrias a todos vocês".

O jogador é mais um pedido do técnico Nicolás Larcamón. Ele chega sob enorme expectativa por ser forte na marcação - faz muitos desarmes - e também pela facilidade em atravessar o campo e chegar na área para definir jogadas. O técnico busca reforços polivalentes.