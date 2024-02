João Lucas se diverte com comentário de que Sasha Meneghel deu um trato nele

Levou com muito bom humor! João Lucas mostrou que está atenta às redes sociais e tudo que sai sobre o seu nome. Casado com Sasha Meneghel, o músico se divertiu com o comentário de uma internauta que reparou em sua mudança de visual.

Na conta do X, antigo Twitter, a usuária resgatou algumas fotos antigas e atuais de João e comentou que a filha de Xuxa tinha dado um verdadeiro trato nele.

Bizarro o que uma mulher faz na vida de um homem o trato que a Sasha deu nesse calango, escreveu.

Rapidamente, João respondeu a publicação com bom humor:

[RISOS] Vamos abrir uma empresa: Sasha Estética, o trato que você precisa pra um glow up.