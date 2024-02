Red Bull apresenta carro 'agressivo' e Verstappen revela ansiedade para ir às pistas

Tricampeão de Fórmula 1 e favorito mais uma vez ao título do mundial de pilotos, Max Verstappen se mostrou ansioso com o início de temporada e mostrou entusiasmo com o carro da Red Bull durante o lançamento do RB20, nesta quinta-feira, em Milton Keynes, na Inglaterra.

"Estou ansioso para chegar ao Bahrein, começar a testar e realmente ver do que o carro é capaz. O carro parece um pouco diferente. Eu acho que a equipe definitivamente empurrou um pouco do ano passado e acho que isso é muito positivo", afirmou.

Em relação ao ano passado, o carro da Red Bull não passou por muitas transformações. A pintura continua com o tom azul-marinho como predominante, com detalhes em vermelho, branco e amarelo, este com uma tonalidade mais intensa.

Quem demonstrou muita expectativa com o novo modelo foi Sérgio Pérez, que fez um ano de 2023 de altos e baixos e chegou a ter seu lugar na escuderia ameaçado. Mesmo assim conseguiu fechar o ano com o vice-campeonato.

"Você pode ver que a equipe fez um trabalho incrível. Nós fomos muito agressivos com o conceito, então estou ansioso por isso. Você não imaginava que mudaríamos tanto o conceito e acho que a Red Bull foi muito corajosa ao fazer isso", disse.

Chefe da Red Bull, Christian Horner prometeu um carro ainda mais agressivo, em relação ao do ano passado. "É uma evolução do carro do ano passado. Os caras não ficaram parados, ele não é conservador e você pode ver que eles foram bastante agressivos em certas áreas, 'ultrapassando' os limites. Estou ciente de que nossos adversários ainda estão se esforçando muito e vi alguns carros que foram lançados neste ano semelhantes ao que lançamos no ano passado", disse.

Apesar de todo favoritismo, Horner acredita que a temporada será mais competitiva. "Será uma temporada emocionante e extremamente competitiva. Mas, como vimos no ano passado, esta é uma equipe que está operando no auge de suas forças e, com Max e Checo, temos dois pilotos que podem se apresentar em todos os circuitos sob quaisquer condições. Por isso estou confiante de que, assim como fizemos nos últimos 20 anos, podemos competir por pódios, vitórias e, com sorte, mais campeonato", afirmou.

A Red Bull foi a última a equipe a divulgar o novo modelo do seu carro, que será testado pela primeira vez no ano no Grande Prêmio de Bahrein, marcado para o dia 02 de março. Já a pré-temporada acontecerá entre os dias 23 e 25 de fevereiro.