Suposto laudo de Ana Hickmann afirma que Alexandre Correa transferiu mais de 40 milhões de reais para contas privativas

De acordo com informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, um parecer técnico pericial supostamente entregue a apresentadora Ana Hickmann afirmaria que Alexandre Correa, seu ex-marido, teria transferido 41,8 milhões de reais da empresa da qual ambos eram sócios, a Hickmann Serviços Ltda. O valor é afirmado por ter sido encaminhado à contas particulares do empresário.

O parecer ainda atestaria que os saques foram ocultados na contabilidade da empresa, numa forma de manipulação para enganar sócios e credores. Segundo ela, a nota diria que o empresário emitia notas frias, e que a assinatura da famosa foi falsificada em diversos documentos. O suposto parecer técnico pericial ainda é dito por afirmar que a contabilidade da empresa de ambos é imprestável, ou seja, uma contabilidade inconsistente e até mesmo incorreta, não sendo possível identificar a verdadeira movimentação da empresa.

Com um total de 34 páginas e sete anexos, o laudo seria assinado pelo perito Cláudio Wagner, reconhecido pela ampla experiência em processos criminais. Monica ainda afirma que os dados já foram apresentados à Justiça pelo advogado da apresentadora, Fernando José da Costa. De acordo com a perícia, os registros dos valores transferidos para as contas particulares do ex-marido de Ana Hickmann teriam sido efetuados de forma completamente em desacordo com as práticas contábeis usuais.

Vale notar que em dezembro de 2023, o advogado já havia registrado uma notícia-crime para que o empresário seja investigado pelos crimes de falsidade documental, ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular. O documento, finalizado no dia 25 de janeiro de 2024, afirma:

O surpreendente [das movimentações financeiras] não se limita ao montante do numerário transferido [para as contas de Alexandre], mas sim à forma dissimulada como essas saídas foram contabilizadas.

O suposto documento afirma o seguinte sobre a maneira como os lançamentos foram feitos:

Caracteriza claramente uma fraude contábil, pois oculta na contabilidade os saques efetuados por Alexandre Bello Correa, assim como não evidencia integralmente e de forma correta o débito dele junto referente aos respectivos saques. É uma verdadeira manipulação dos relatórios financeiros que acaba por enganar sócios e credores.

Ainda mais, o laudo citaria alto endividamento bancário causado à empresa. No total, a Hickmann Serviços teria débitos de 8,6 milhões de reais relativos a impostos federais e municipais.

Além do endividamento bancário e do alto custo gerado à empresa nas operações financeiras realizadas, observa-se também a falta de recolhimento de impostos, inclusive de parcelas que já estavam negociadas, diz o documento.