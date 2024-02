Chega ao fim o casamento de Frank Aguiar e Carol Santos após cinco anos

Mais um término! 2024 mal começou e alguns famosos já decidiram fazer mudanças drásticas ao colocarem pontos finais nos relacionamento.

No dia 14 de fevereiro, Caroline Santos anunciou em suas redes sociais que o seu casamento com Frank Aguiar chegou ao fim após cinco anos. Com um clique do casório em preto e branco, ela anunciou:

Meus amores, meu casamento com Frank acabou sim! Vida que segue! Peço que respeitem esse momento, é isso. Que Deus nos proteja!, escreveu.

Além dela, Frank Aguiar também se pronunciou após abrir uma caixinha de perguntas e interagir com os fãs.

Tá tudo certo, espero que compreendam e respeitem essa privacidade da gente. Carol é muito especial, disse.