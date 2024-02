Vice do Grêmio confirma negócio 'bem encaminhado' por Pavón, do Atlético-MG, e Mayk, do Guarani

Durante a apresentação do atacante Diego Costa, escolhido como substituto de Luis Suárez, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, confirmou negociação pelo meia Pavón, do Atlético-MG, e pelo lateral Mayk, do Guarani. Segundo o dirigente, as conversas estão adiantadas e devem ser concretizadas nos próximos dias.

"Só faremos o anúncio depois de todos os documentos assinados. São negócios que estão bem encaminhados", afirmou o dirigente ao ser questionado pela dupla. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, já havia antecipado a possível ida de Pavón para o Grêmio.

"Temos uma negociação em andamento, mas não está concretizada. Provavelmente vai ocorrer. Isso sendo confirmado, vamos passar os detalhes. Por isso preservamos ele do jogo. Deve ter essa definição até sexta", disse.

Pavón tem 28 anos e está no Atlético-MG desde de 2022. Foram 72 jogos e cinco gols marcados. O jogador, de 28 anos, ainda tem passagens por Boca Juniors, Colón e Talleres, da Argentina, além do Los Anglees Galaxy, dos Estados Unidos.

Já Mayk tem 24 anos e é lateral-esquerdo. O atleta tem 52 jogos pelo Guarani e um gol marcado. Neste ano, foi titular em cinco oportunidades. Jogou também por Bahia, Joinville e Retrô. Assim como Pavón, deve se transferir ao Grêmio nesta semana, já que sexta-feira é o último dia de inscrição para o Campeonato Gaúcho.

Enquanto aguarda os últimos detalhes para anunciar a dupla, o Grêmio continua focado no Campeonato Gaúcho. O time tricolor é o vice-líder, com 17 pontos, dois atrás do Internacional. O próximo desafio é diante do lanterna Santa Cruz, neste sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela nona rodada.