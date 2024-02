Fabio Assunção engata romance com atriz de Fuzuê

O amor está no ar! Parece que Fabio Assunção está dando mais uma chance ao amor. De acordo com o Extra, o ator engatou um romance com a atriz de Fuzuê, Isa Salmen, que interpreta a trambiqueira Sandrinha.

O veículo revelou que os dois passaram o Carnaval juntos num chalé em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Mas essa não seria a primeira viagem do novo casal, já que eles curtiram a virada de ano juntinhos em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Vale pontuar que os dois se conheceram nos bastidores da série Fim, em 2022.

E parece que o relacionamento está sério! Fabio está seguindo os seus sogros nas redes sociais, enquanto o seu filho João Assunção está interagindo bastante com a nova namorada do pai.