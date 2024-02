Justin Bieber recusou convite de Usher para participar de show no Super Bowl

Já imaginou se Justin Bieber tivesse se apresentado ao lado de Usher no show do intervalo do Super Bowl? Pois é! Quase aconteceu, mas o astro do pop de 2010 infelizmente recusou o convite. De acordo com o que o rapper Lil'Jon disse ao TMZ, o cantor não estava pronto para muitos ensaios e responsabilidades.

- Queríamos colocar Justin no show, então tivemos a ideia de fazer uma versão do show com Justin nele. Mas acho que Justin simplesmente não estava pronto para ter muitos ensaios, muita responsabilidade, muito tempo e muitos olhares. Não sei se ele estava pronto para fazer tudo isso, sabe?, disse.

Justin foi flagrado chegando em Las Vegas, onde aconteceu o show, no último domingo, dia 11, e os fãs começaram a acreditar que o cantor aparecia no palco durante a apresentação de Usher. Porém, ele apenas apareceu para assistir ao jogo, ao lado de Hailey Bieber, sua esposa e a amiga Kendall Jenner.

- Ele definitivamente estava lá apoiando Usher e eles são bons amigos, completou Lil'Jon.

Vale lembrar que Usher foi um dos responsáveis por ajudar Bieber quando o cantor colocava vídeos apenas no Youtube. Além disso, o rapper teve o show do intervalo do Super Bowl mais visto da história! De acordo com o Front Office Sports, a apresentação de Usher, com duração de 13 minutos, teve uma média de 129,3 milhões de visualizações, batendo o recorde de Rihanna, Katy Perry e Lady Gaga.