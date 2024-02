Participante do Big Brother argentino viraliza após atender Big Fone e participar de dinâmica seminua

Se vocês acham que os comendos do Boninho no Big Fone dão medo é porque nunca viram o que acontece nos outros países! Imagina você está seminu, o temido telefone toca e você sai correndo sem estar completamente vestido para não perder a chance de atender e ainda acaba tendo que enfrentar uma dinâmica surpresa enquanto está sem as calças? Para absurdo, mas realemente aconteceu no Grand Hermano, o Big Brother da Argentina.

Acontece que uma participante correu mesmo estando sem calcinha assim que ouviu o som. Ela cobriu as partes íntimas com uma mão, conseguiu ser a primeira e chegar e atendeu o Big Fone com a outra. Porém, o que ela não esperava é que o castigo da dinâmica era que os brothers e sisters deveriam permanecer imóveis enquanto seus parentes e entes queridos prestavam uma visita ao programa. Nennhum dos confinados poderia interagir fisicamente com os visitantes e estavam limitados a apenas oberservar enquanto eles apssavam.

O vídeo de Furia Scaglione ainda seminua e completamente imóvel enquanto as pessoas passaam rapidamente viralizou nas redes sociais. A partipante não teve tempo nem de colocar uma calcinha e foi obrigada a permanecer daquela forma até o fim da dinâmica.