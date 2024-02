Motorista tem carro cercado por grupo e é roubado em SP; polícia apreende adolescentes

Um grupo de sete pessoas cercou e roubou um carro na noite desta quarta-feira, 14, no bairro Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar fazia um patrulhamento na região e perseguiu o grupo durante a fuga que durou alguns quilômetros. Quatro suspeitos abandonaram o carro em movimento e tentaram fugir.

Nesse momento, dois menores de idade, um de 14 anos e um de 15 anos, foram apreendidos em flagrante. Um deles foi detido pela polícia e o outro foi contido por populares, que o agrediram. Segundo a SSP, os menores apresentavam machucados e foram levados ao pronto-socorro. Os suspeitos não tiveram a identidade divulgada e a defesa não foi localizada pela reportagem.

A vítima, um homem de 21 anos, reconheceu a dupla como dois dos diversos criminosos que o abordaram e roubaram, além do carro, o celular. O veículo foi apreendido e entregue ao proprietário, os demais pertences não foram encontrados.

O crime aconteceu às 21h na Rua Dona Piedade Duarte de Oliveira. A ação foi registrada por câmeras de segurança que mostram o momento em que o carro é cercado. O motorista e o passageiro são arrancados do veículo e tem pertences roubados. Parte do grupo foge a pé com os pertences enquanto outros fogem no carro.

As investigações ainda estão em andamento com a Polícia Civil, que busca identificar os demais integrantes do grupo que ainda não foram localizados. O caso foi registrado pela como roubo e localização/apreensão de veículo.