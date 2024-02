Dirigente do Guarani explica mudança de treinador e substituto para Bruno Mendes

Em má situação no Campeonato Paulista, o Guarani sofreu mudança recente no comando técnico com a saída de Umberto Louzer e a chegada de Claudinei Oliveira, ex-Chapecoense. O superintendente de futebol Juliano Camargo detalhou como foi o processo de decisão para a mudança e a escolha pelo novo técnico.

"Após a derrota para a Inter de Limeira, a questão mental começou a pesar e optamos por mudanças. Infelizmente, é difícil falar quando os resultados não aparecem, mas estamos debatendo diariamente. Traçamos um novo perfil e o Claudinei atendeu os pré-requisitos por ser experiente e vitorioso na Série B (do Campeonato Brasileiro). Precisávamos de uma decisão rápida porque estamos em um campeonato de tiro curto", explicou.

Um ponto importante que a diretoria terá que tomar ainda nesta semana junto com a nova comissão técnica é o substituto para o atacante Bruno Mendes, que sofreu lesão no tornozelo e só volta no fim da temporada.

Existe a chance de um reforço pontual para o setor, mas Juliano Camargo lembrou que há dois jogadores que ainda não foram inscritos, embora sejam de posições diferentes: o zagueiro Lucas Adell e o volante Bernardo. O prazo para substituição de Bruno Mendes na lista de inscritos é esta sexta-feira, dia 16.

"Estamos discutindo essa situação de trazer uma peça pontual ou não. Temos dois jogadores com contratos que não estão inscritos e precisamos analisar com cuidado. A gente vai sentar com o Claudinei, discutir possibilidades e escolher um nome", afirmou.

Vindo de quatro derrotas seguidas, o Guarani soma quatro pontos na lanterna (4º) do Grupo B, atrás de Palmeiras (14), Ponte Preta (12) e Água Santa (10). A briga do time de Campinas é contra o rebaixamento. Na classificação geral, que define as duas quedas, o time aparece em 14º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento, formado por Portuguesa e Santo André, ambos com três.