Travis Kelce teve que deixar casa após anunciar namoro com Taylor Swift

A fama não traz apenas coisas boas, e parece que Travis Kelce sentiu isso na pele quando assumiu o romance com Taylor Swift. Em entrevista para o The Big Podcast with Shaq, Jason Kelce, irmão mais velho do jogador do Kansas City Chiefs, revelou que o irmão teve que mudar de casa após anunciar o namoro com a cantora.

Segundo Jason, que é jogador do Philadelphia Eagles, os dois sempre foram grandes nomes do futebol americano, mas nada se compara ao mundo do pop, introduzido agora a eles por Taylor. Kelce afirmou que o caçula começou a ter problemas de segurança em sua casa em Kansas City e foi obrigado a se mudar para um condomínio fechado.

- É uma loucura sentir quanta alegria você traz às pessoas ou o quanto você afeta a vida diária das pessoas. Com certeza tem suas desvantagens, você sabe muito mais do que eu. E Travis sabe muito mais do que eu, quero dizer, ele teve que sair completamente de casa, certo? As pessoas simplesmente ficaram na casa dele. Quero dizer, por razões de segurança. E no primeiro dia que ele se mudou para a casa nova, um condomínio fechado, alguém bate na janela dos fundos da casa.

Que situação, hein?