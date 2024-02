Bruna Marquezine sobre os looks usados no Carnaval: Oportunidade de ter mais liberdade criativa

Bruna Marquezine mais uma vez chamou atenção durante o Carnaval! A atriz, que sempre dá o que falar com os seus looks, curtiu a folia ao lado de Sasha Meneghel e João Lucas.

Em conversa com O Globo, ela contou um pouco sobre os seus looks escolhidos. Entre muitas roupas, Bruna contou qual foi a sua preferida e o motivo.

- Eu me divirto muito nesse processo, troco bastante com meu stylist, Pedro Salles. É uma oportunidade de criar looks exclusivos, ter mais liberdade criativa e conhecer o trabalho de novos designers. O primeiro look de Salvador foi um dos meus favoritos. Eu amei quando ele trouxe a ideia de ser dourado em referência ao líquido do guaraná com os lacres misturados às miçangas de frutinhas. Vale pontuar que ela foi anunciada como embaixadora de uma famosa marca de refrigerante.

Ainda, durante a entrevista, Bruna contou que costuma pedir sugestões para sua grande amiga, Sasha:

- Com certeza, a moda é um elo muito forte entre nós. Nós duas trabalhamos com isso, dividimos muito sobre as conquistas e os desejos uma da outra. Eu estou superempolgada para o lançamento da marca dela este ano.