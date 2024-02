Indireta para Piqué? Shakira anuncia novo álbum e alfineta: Minhas lágrimas se transformaram em diamantes

Shakira quebrou a Internet nesta quinta-feira, dia 15, ao anunciar mais um novo álbum, o bombástico Las mujeres ya no lloran, ou As Mulheres Não Choram Mais, em tradução livre. Ao fazer uma publicação nas redes sociais para falar sobre o novo projeto, a cantora falou um pouco sobre como foi a produção do álbum e o que a levou escolher o nome.

Recém-separada de Gerard Piqué, Shakira alfinetou:

Meu novo álbum, que será lançado em 22 de março, foi criado junto com todos vocês, minha matilha de lobas que estiveram ao meu lado em cada passo do caminho. Fazer esse corpo de trabalho foi um processo alquímico. Enquanto escrevia cada música, eu estava me reconstruindo. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em força.

Uau, né? Como a colombiana falou acima, essa obra de arte chegará às plataformas de áudio no dia 22 de março de 2024. Ela contará com 16 faixas, oito inéditas e um remix, e sete outros singles que já foram lançados, como: Music Sessions Vol. 53, TQG, Te Felicito e Copa Vacía.

E então, você sentiu uma indiretinha para Piqué ou não?