Viih Tube e Eliezer conhecem recém-nascido de Arthur Aguiar e Jhenny Santucci

Encontro de milhões! Arthur Aguiar e Jhenny Santucci estão curtindo muito a nova fase após o nascimento do primeiro filho, o pequeno Gabriel, que veio ao mundo no último dia 12 de fevereiro.

Na última quarta-feira, dia 14, o recém-nascido e os papais receberam uma visita super especial de Viih Tube, Eliezer e Lua. Claro que o encontro rendeu diversas fotos e vídeos nas redes sociais, para alegria dos fãs.

Hoje foi dia de conhecer melhor meu futuro melhor amigo, Gabriel, escreveu Viih Tube ao mostrar a herdeira ao lado do bebê.

Em outra publicação, Eliezer mostrou a pequena Lua brincando ao lado de outras crianças, incluindo Sophia, filha do antigo casamento de Arthur com Maíra Cardi.

E eu que me emocionei vendo a Lua brincando com outras crianças.

Claro que um registro entre Arthur Aguiar, Jhenny Santucci, Viih Tube, Eliezer e as crianças também aconteceu. Vale lembrar que a amizade de Eliezer com Arthur começou na 22ª edição do BBB, na qual o ator saiu como campeão.