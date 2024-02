PIB fraco não é surpresa porque prioridade é combater inflação, afirma ministro britânico

O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse nesta quinta-feira que o fraco resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país no fim do ano passado não foi uma surpresa, visto que a prioridade do governo britânico é combater a inflação, o que levou aos aumentos de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês).

Segundo Hunt, o aperto monetário é o caminho certo a percorrer "porque não é possível ter crescimento saudável no longo prazo com inflação alta".

Hunt disse também que a economia britânica tem mostrado mais firmeza do que se previa, citando a queda na inflação e o fato de que os salários reais vêm subindo há seis meses consecutivos.

Mais cedo, pesquisa mostrou que o PIB do Reino Unido encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2023, depois de ter recuado 0,1% no trimestre anterior, o que significa que a economia britânica entrou em uma recessão técnica.