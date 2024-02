Equipes de Davi e Fernanda se pronunciam sobre relato de sister no BBB24

Nos últimos dias, em uma conversa com Rodriguinho, Fernanda surpreendeu a todos ao fazer um relato sobre Davi. Segundo ela, logo na primeira semana do confinamento, o brother deu um tapa em sua bunda após ela dar um bom dia e, por conta disso, evita ficar perto do mesmo.

Claro que o vídeo da conversa logo viralizou e a equipe de Davi se pronunciou sobre o assunto:

No vídeo circulado mais cedo, por um perfil que supostamente faz parte da equipe da participante, há um corte que não mostra o momento em que a mesma diz que Davi revelou não haver intenção de tal ato no momento do suposto ocorrido.

Reforçamos nossa posição acerca da postura íntegra que Davi vem demonstrando até o presente momento com os participantes do programa e alertamos da gravidade que tais levantamentos possuem.

Além da equipe de Davi, a de Fernanda também usou a conta no X, antigo Twitter, para se pronunciar e informar que a pessoa que divulgou o vídeo foi rapidamente desligada.

Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para um contexto inexistente. Logo que identificamos a origem do corte, que veio de uma pessoa de dentro da equipe, desligamos ela. Reforçamos o cuidado que precisamos ter diante de todo e qualquer conteúdo.