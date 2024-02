Deolane Bezerra fala sobre polêmica de colar e suposto envolvimento com crime no Rio de Janeiro

Depois de publicar fotos usando um colar que fazia alusão ao chefe do tráfico do Rio de Janeiro, Deolane Bezerra se tornou foco de uma investigação policial sobre um possível envolvimento da influenciadora com o crime local. As fotos foram postadas pela própria advogada nos Stories, na última quarta-feira, dia 14.

Agora, depois do bafafá tomar a internet, Deolane decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto nas redes sociais. Depois de acompanhar as apurações das escolas de samba no Rio de Janeiro, ela apareceu bastante irritada e disparou:

- Fui no Complexo da Maré ontem, estava no Baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real, bebi que só o c****e. Saí dez horas da manhã, tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram cordão em mim, tiraram e poucas. Eu sou isso, eu vim da favela. Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver e eu vou até elas. Sou artista, vocês têm que aceitar.