Após ser baleada ao deixar Marquês de Sapucaí, jornalista Nathália Santos passa por cirurgia, mas segue sem o movimento dos pés

Nathália Santos viveu momentos tensos durante o Carnaval 2024. A jornalista foi baleada durante uma tentativa de assalto enquanto saia com marido da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O casal estava dentro do táxi, que foi alvejado por dois tiros, um deles atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia no fêmur.

Nesta quinta-feira, dia 15, a jornalista participou virtualmente do programa Encontro com Patrícia Poeta e, diretamente do quarto do hospital, contou que segue sem o movimento dos pés e a bala continua alojada.

- A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e a gente ouviu as duas balas. Fui atingida e falei para o meu esposo me levar para o hospital. Eu só pensava nos meus filhos e falava: Não quero morrer, não quero morrer. [...] Eu estou no CTI, estou sendo monitorada. Passei por uma cirurgia no fêmur. Coloquei uma haste. A bala ainda está alojada. Mas os médicos estão otimistas. Estou sem o movimento dos pés ainda. Mas não é uma coisa que está me preocupando ainda. Estou feliz em estar viva.

Nathália, que fazia parte do programa Esquenta, recebeu o carinho de Regina Casé:

- Meu amor. Sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais estas dores? Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente!, disse a apresentadora nas redes sociais.