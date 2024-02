Missa de Quarta-feira de Cinzas lota catedral

Foi com igreja lotada de fiéis que a Diocese de Santo André celebrou ontem a missa de Quarta-feira de Cinzas e de abertura da Campanha da Fraternidade de 2024, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, na Praça do Carmo. Este ano, a campanha traz como tema ‘Fraternidade e Amizade Social’ e adota o lema ‘Vós sois todos irmãos e irmãs’ (Mt 23,8), convocando a comunidade para uma reflexão sobre a importância da união e do companheirismo.

Sob o comando de dom Pedro Carlos Cipollini, bispo do Grande ABC, a missa reuniu fiéis de todas as paróquias e comunidades das sete cidades que compõem a região. A Catedral Nossa Senhora do Carmo ficou lotada de fiéis e, na falta de assentos vagos, muitos assistiram à cerimônia em pé.

Na Missa das Cinzas, o celebrante faz uma cruz na testa dos fiéis com a cinza da queima dos ramos que foram abençoados no Domingo de Ramos, umedecida com água benta. Durante o evento, o bispo relembrou que o tempo pede humildade aos fiéis.

“Este dia é um chamado à humildade, mas não a falsa, e sim aquela, como diz a própria palavra, que vem de húmus, da terra, já que o humilde sempre anda com os pés no chão”, disse dom Pedro Carlos Cipollini, sobre o período de penitência. “Deus sabe quem somos, e este é um convite que Ele nos faz para nos converter e confiarmos plenamente, porque Ele nos ama”, completou o bispo, antes do início dos trabalhos de bençãos com as cinzas.

A advogada Patrícia Coimbra da Cruz, 33 anos, foi uma das fiéis a acompanhar a missa na Catedral Nossa Senhora do Carmo. Ela destaca o momento como importante para a provação da fé católica. “Este tempo de Quaresma, que se inicia com a Quarta-feira de Cinzas, nos convoca a viver a conversão, relembrando o momento que Jesus passou 40 dias no deserto sendo provado. Por meio da provação nós nos lapidamos e transformados, mas obviamente precisamos permitir isso, não basta apenas vivermos este período como um momento vazio”, disse a fiel andreense.

Já Vivi Alves, 72, revela que acompanha a missa há muitos anos, inclusive fazendo parte da equipe organizadora. A moradora de Santo André avalia o momento como maravilhoso, e defende a data como um grande período de fé para a ressurreição de Jesus, na Semana Santa, que neste ano será de 29 a 31 de março. “É muito importante a presença dos fiéis na Quarta-feira de Cinzas porque Jesus foi embora, mas ainda está entre nós. Acredito que, quem não tem Deus, não tem ninguém na vida, então participar das atividades da igreja é importante, e por isso sempre aconselho meus filhos e as pessoas”.

O objetivo geral da Campanha da Fraternidade é, segundo a Diocese, “despertar o reconhecimento do valor intrínseco da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo a experiência de amizade social”, que complementa que o tema da Amizade Social é um convite à reflexão sobre as causas subjacentes aos conflitos, à hostilidade nas relações humanas e à agressividade interpessoal, destacando como a ausência de amizade pode não apenas fomentar a indiferença, mas também incitar a violência.