Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após recuperação parcial de NY

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 15/02/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quinta-feira majoritariamente em alta, depois de Wall Street reverter ontem parte das perdas que havia sofrido um dia antes.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 1,21%, a 38.157,94 pontos, renovando máxima em 34 anos, também após dados mostrarem que o Japão entrou em recessão técnica no fim do ano passado, o que reduz as chances de o banco central do país, conhecido como BoJ, apertar sua política monetária.

O Produto Interno Bruto (PIB) japonês encolheu a um ritmo anualizado de 0,4% entre outubro e dezembro, depois de apresentar contração de 2,9% entre julho e setembro. Como resultado, o Japão perdeu a posição de terceira maior economia do mundo para a Alemanha.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,41% em Hong Kong, a 15.944,63 pontos, e o Taiex saltou 3,03% em Taiwan, a 18.644,57 pontos, na volta de um feriado de mais de uma semana.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, interrompendo uma sequência de três pregões negativos. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,77% em Sydney, a 7.605,70 pontos.

Exceção na região asiática, o sul-coreano Kospi caiu 0,25% em Seul, a 2.613,80 pontos.

A predominância do apetite por risco na Ásia e no Pacífico veio após as bolsas de Nova York se recuperarem parcialmente ontem das fortes perdas que haviam amargado no dia anterior, quando dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA superaram as expectativas.

Na China continental, os mercados seguem fechados devido ao feriado do ano novo lunar.

*Com informações da Dow Jones Newswires