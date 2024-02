UE: TikTok vai criar novas ferramentas para combater desinformação durante eleição no bloco

O TikTok está tomando medidas para combater a desinformação sobre as próximas eleições da União Europeia, incluindo a criação de centros de verificação de fatos dentro do aplicativo, disse a plataforma nesta quarta-feira, 14, em seu blog. A rede social planeja lançar "centros eleitorais" no próximo mês para cada um dos 27 países da UE, para que "as pessoas possam facilmente separar o fato da ficção".

Centenas de milhões de europeus deverão ir às urnas em junho para eleger 720 legisladores para o parlamento do bloco, numa votação que acontece uma vez a cada cinco anos. Com mais de 50 países a realizar eleições nacionais em 2024, as empresas tecnológicas estão concentrando esforços para impedir tentativas de perturbar as votações, muitas através da utilização de inteligência artificial para potenciar a propagação de conteúdos enganosos ou criar imagens e vídeos com tecnologia deepfake.