Flaco López comemora boa fase e enaltece competitividade no Palmeiras: 'Faz todos melhorarem'

Após a cobrança da torcida em cima da diretoria na busca por reforços no setor ofensivo, o técnico Abel Ferreira pode ter encontrado a solução no próprio elenco. Com a ausência de Endrick, que retornou após passagem pela seleção olímpica, Flaco López ganhou sequência na equipe titular e tem sido um dos principais destaques no Palmeiras no Paulistão. O argentino, inclusive, exaltou o bom momento com a camisa alviverde.

"Muito bom poder ajudar a equipe. Com mais jogos, a gente vai pegando mais confiança, então fico feliz de estar indo bem neste começo de ano. Nosso coletivo está indo muito bem também, todos que jogaram deram o seu melhor e fizeram as coisas bem. Fico feliz por isso. Neste ano, temos uma grande competitividade em quase todas as posições e isso faz todo mundo melhorar", afirmou.

Flaco analisou o próximo adversário do Palmeiras no Paulistão, o São Bernardo, em duelo marcado para esta quinta-feira, às 19h30, no estádio Primeiro de Maio. "O São Bernardo é um time difícil, bem armado e trabalhador. Teremos de fazer o nosso melhor, o que o Abel nos pedir, e lutar muito para buscar mais três pontos", disse.

Com a volta de Endrick, o Flaco López não tem presença confirmada na equipe titular de Abel Ferreira. No entanto, há grande expectativa que os dois possam atuar juntos frente ao São Bernardo. Rony é outro que briga para estar entre os 11 do Palmeiras.

Nesta quarta-feira, após a exibição de um vídeo no auditório do centro de excelência, os atletas foram a campo para uma atividade tática com orientações do técnico Abel Ferreira. Em seguida, o elenco disputou o tradicional recreativo e terminou a sessão ensaiando finalizações. A novidade foi o goleiro Kaique, de volta após disputar o Pré-Olímpico com a seleção brasileira.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo frente ao São Bernardo com: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Flaco López (Endrick).

Com 14 pontos, o Palmeiras está invicto no Paulistão e é o principal candidato à classificação no Grupo B, que conta com Ponte Preta, Água Santa e Guarani.