São Paulo lança editais para programas de difusão cultural nos municípios

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte, acaba de lançar quatro editais para programas de difusão cultural, com o objetivo de fomentar, valorizar e difundir as atividades e ações artístico-culturais desenvolvidas pelos municípios paulistas. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro de 2024.

Os editais, voltados aos municípios e instituições do Estado, são para inscrição nos programas Difusão Cult SP (novo nome do ATM – Atendimento Técnico aos Municípios), Circuito Cult SP, Apoio a Festivais e + Orgulho, com execução até o dia 31 de dezembro de 2024.

No programa Difusão CultSP, que atendeu 534 municípios em 2023, serão priorizados os 111 municípios não atendidos no último ano, para que a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas leve cultura para todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.

“Abrimos o ano com essa grande novidade para a difusão cultural de São Paulo. Em 2023, chegamos em 534 cidades. Este ano, a nossa meta é estar em todos os 645 municípios, em contato com cada um dos cidadãos. Queremos estar bem perto dos paulistas para compartilhar o que há de melhor na cultura do nosso Estado”, reforça Marilia Marton, secretária da pasta.

Este investimento da secretaria se soma ao aporte de recursos em outros programas e equipamentos administrados pela instituição, totalizando mais de R$ 45 milhões, o que representa um aumento de mais de 30% em relação aos investimentos feitos no ano passado. O valor será destinado às mais variadas linguagens culturais, como música, teatro, dança e circo, incluindo também moda e games.