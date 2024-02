Mariana Manente assume o PSD de São Bernardo

A empresária Mariana Manente assumiu o comando do PSD de São Bernardo, com a missão de fortalecer o partido na cidade e aumentar a bancada de vereadores no município. Mulher do deputado federal e pré-candidato do Cidadania à Prefeitura, Alex Manente, Mariana garante, com a indicação, apoio do PSD ao projeto eleitoral do marido em outubro.

A nova nominata já aparece no sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Além de Mariana Manente, a sigla terá o vereador Glauco Braido (PSD) como vice-presidente e Rogério Capetinga, assessor do parlamentar, na função de primeiro tesoureiro.

“A participação da mulher na política ainda é muito pequena. Mas é assim, ocupando os espaços, que vamos ampliar a nossa representatividade. Minha prioridade será colocar os temas que são importantes para nós mulheres na agenda política de São Bernardo”, comentou Mariana, que disse ter sido convidada pelo secretário estadual de Governo e cacique nacional do PSD, Gilberto Kassab. “Sou muito agradecida ao secretário e presidente Kassab pelo convite.”

O PSD atualmente possui três vereadores – Braido, ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre) e que já declarou apoio à pré-candidatura de Alex ao Paço, Jorge Araújo, aliado do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e Fran Silva, hoje licenciado por ser secretário de Cultura do município (em seu lugar está o suplente Léo RR, também do PSD).

No ano passado, durante convenção do Cidadania, Kassab já havia dado mostras que endossaria a pré-campanha de Alex à Prefeitura de São Bernardo. “Há muito tempo, há muitas eleições, a gente ouve se o Alex sai ou não sai, e se sair vai ganhar ou não. Hoje, é quase unanimidade. Chegou a hora do Alex. São Bernardo sabe que pode contar com você. São Bernardo é uma cidade que pode se sentir realizada. Tem um belo padrão de vida, muitos desafios superados, mas há muito o que fazer. São Bernardo não pode correr o risco de não ter alguém bem preparado, com vocação para vida pública, com história na vida pública. Pode contar conosco. Tenho certeza que São Bernardo estará muito bem conduzida”, disse Kassab, no evento em agosto.

Durante a atividade, Kassab também sinalizou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) embarcaria no projeto eleitoral de Alex. Nas últimas semanas, Alex tem estreitado as agendas com Tarcísio – esteve com o governador durante atividade de aniversário de São Paulo e foi citado nominalmente por Tarcísio ao tratar sobre a Linha 20-Rosa do Metrô, que ligará o Grande ABC ao ramal metroviário da Capital.