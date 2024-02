Zacarias cortejado na eleição andreense

Vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL) tem acelerado as articulações, inclusive com falas públicas, para construção de uma candidatura própria à Prefeitura. Vice nos dois mandatos do prefeito Paulo Serra (PSDB), Zacarias tem dito que é o melhor nome dentro do grupo governista para representar o atual projeto nas urnas. A classe política sabe o tamanho de Zacarias no cenário, tanto que tem transformado o atual vice como o fiel da balança no pleito. O liberal foi sondado pelo deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), que vem costurando também sua pré-candidatura ao Paço em raia distante do grupo de Paulo Serra. Marangoni conta com suporte – político e financeiro – do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Morando já mandou avisar a Zacarias: quer o atual vice no planejamento de criação de uma candidatura de oposição a Paulo Serra.

Vereador? Só Lucas

Além de ter bom trânsito com vários nomes do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) já mandou avisar que não será candidato a vereador e vai apoiar a reeleição do filho, Lucas Zacarias (PRD). Com isso, mandou recado que não há recuo na vontade de estar nas urnas em outubro, mas na corrida majoritária.

Deferência

No fim de semana, Zacarias fez uma deferência ao presidente nacional do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, que foi preso em operação da Polícia Federal por porte ilegal de arma em sua residência de Brasília. Valdemar foi solto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). “Meu amigo Valdemar Costa Neto, você tem uma história de vida icônica, e um legado político que ninguém pode apagar. Deus está contigo!”

Kelmon e Magno – 1

O pré-candidato do PRD (sigla resultado da fusão entre Patriota e PTB) em São Bernardo, o empresário Jefferson Magno divulgou apoio recebido pelo ex-presidenciável Padre Kelmon (PRD) - conhecido por polemizar nos debates do pleito de 2022. “Reafirmamos nosso compromisso com a sociedade brasileira conservadora, com as famílias e com o combate total à corrupção. A vinda do Padre Kelmon a São Bernardo é estratégica e tem uma missão de união da centro-direita e combater o petismo na sua cidade de origem. Padre Kelmon não medirá esforços para nos ajudar nessa missão”, disse Magno.

Kelmon e Magno – 2

Um dos atos que foram debatidos pela dupla é a organização do Foro do Brasil a partir de São Bernardo. Magno disse que foi convidado por Kelmon a presidir a montagem do evento, que está marcado para o dia 29 de junho, no Senado. O flyer da atividade traz as imagens do senador Magno Malta (PL-ES) e das deputadas federais Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP).

Evento

Taka Yamauchi, presidente da SPObras e pré-candidato a prefeito de Diadema pelo MDB, participou do Arena Xperience, organizado pela Igreja Sara Nossa Terra, em Barueri. “Quero destacar a importância deste evento e agradecer ao Guilherme Boaventura pelo convite, a Igreja Sara Nossa Terra pelo acolhimento e ao bispo Christiano juntamente com os pastores, Wander, Eduardo, Jeferson e Luciano pela oportunidade de falar com nossos jovens”.

Reeleição

Cleide Tameirão, diretora do Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do ABC), foi reeleita à coordenadora da CUT-SP (Central Única dos Trabalhadores) na subsede do Grande ABC. “Esse espaço é muito importante para a classe trabalhadora da região. Estou feliz em poder contar com tantas pessoas engajadas no movimento sindical, já que ninguém faz nada sozinho”, comentou Cleide, que é motorista de ônibus.