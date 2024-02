Thiago Monteiro recebe convite e vai participar da disputa do Rio Open

O tenista Thiago Monteiro vai ser mais uma atração do Rio Open de tênis. O experiente jogador recebeu um dos convites disponíveis e vai participar das disputas de simples. Esta vai ser a sua nona participação no evento.

Feliz pelo convite, ele disse que o torneio tem um significado importante na sua trajetória e disse estar ansioso para entrar em quadra para poder mostrar trocar energia com os torcedores.

"O Rio Open marcou minha carreira. É sempre a semana mais especial do ano: o maior torneio da América do Sul e em casa. As melhores lembranças que tenho numa quadra de tênis são no Rio Open, com a energia da galera e jogos memoráveis. Só tenho a agradecer a organização do evento por essa oportunidade, a de fazer parte do Rio Open mais uma vez. Estou muito feliz e agora é aproveitar da melhor forma", disse Thiago.

Na chave de simples, Felipe Meligeni e Matheus Pucinelli foram confirmados no qualifyng. Nas duplas, Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni receberam o último convite da chave principal.

Nesta décima edição do Rio Open já foram confirmados Carlos Alcaraz, Cameron Norrie, o atual campeão do torneio, Marin Cilic, Arthur Fils e Stanislas Wawrinka. O evento vai acontecer entre os dias 17 a 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.