Pedro Scooby rebate internauta e defende Cintia Dicker

Em uma publicação sobre uma entrevista que tinha feito, Pedro Scooby rebateu internauta que diminuiu Cintia Dicker para elogiar Luana Piovani. No comentário, a pessoa escreveu que achava a atriz mais bonita que a atual do surfista:

- Essa menina é estranha aí sou mais a Piovani., escreveu o seguidor.

Em resposta, Scooby defendeu a amada e o que mais chamou a atenção da web foi que o surfista elogiou a ex, Piovani:

As duas são lindas! Pra enaltecer uma mulher não precisa diminuir outra!, disparou ele.

Vale lembrar que foi casado com Luana Piovani até 2019, juntos, os dois tiveram três filhos: Dom e os gêmeos Bem e Liz. Após a separação, o surfista engatou um romance com Cintia, em outubro de 2019 eles assumiram o romance durante o Rock in Rio. Hoje, ele é pai de Aurora, fruto de seu relacionamento com Dicker.