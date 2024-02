Carol Barcellos e Marcelo Courrege apresentam programa ao vivo e jornalista manda suposta indireta: Sejam felizes!

E a história continua dando o que falar! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a jornalista Carol Barcellos teve que se pronunciar sobre as acusações de que teria mantido um affair com o atual companheiro, o repórter Marcelo Courrege, enquanto ele ainda era casado com a também jornalista Renata Heilborn. Desta vez, no entanto, o recém-casal protagonizaram um momento nas telinhas da TV Globo que viralizou nas redes sociais.

Apresentadora do programa Globo Esporte do Rio de Janeiro, Barcellos começou o dia nesta quarta-feira, dia 14, encarregada de chamar uma das reportagens do amado Courrage. Aparecendo ao vivo pela primeira vez após assumirem o relacionamento, no fim do telejornal, a jornalista ainda mandou uma mensagem aos telespectadores, que foi vista como alfinetada por alguns dos internautas.

- Boa tarde, sejam felizes!, declarou a apresentadora.

Para quem não acompanhou, o casal curtiu o Carnaval 2024 juntos prestigiando a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial carioca. A notícia do romance gerou grande polêmica na web, uma vez que Barcellos era amiga e madrinha de casamento de Renata Heilborn.