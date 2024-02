Em casa, Preta Gil se recupera e atualiza estado de saúde após deixar Carnaval às pressas

Passado o susto, Preta Gil decidiu usar as redes sociais nesta quarta-feira, dia 14, para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Isso porque a cantora passou mal em Salvador, na Bahia, e deixou o Carnaval às pressas.

- Muita gente me perguntando o que tive. Tive uma baixa de imunidade e uma gripe oportunista, daquelas de Carnaval. Me senti mal, tive uns calafrios no camarote. Ontem uma infectologista veio aqui, e fiz exames de sangue, de tudo. É uma gripe forte que me derrubou, mas estou aqui, disse nos Stories.

E continuou:

- Estou medicada, descansando. Ja já ficarei boa. Hoje já estou bem melhor do que estava ontem. Apelidei a minha gripe de Macetando, Nego Doce e Me Deixou de Perna Bamba, as três músicas do Carnaval. É isso, se cuidem, se hidratem, tomem vitaminas para começar o ano zero bala. Sabe há quanto tempo não ficava gripada? Muito tempo, há mais de um ano. A última vez que tive gripe foi quando tive Covid em 2022. Durante todo o ano em que me tratei do câncer não fiquei gripada. Em nenhum momento. Tomei muito cuidado, mas agora foi inevitável. Acontece. Aconteceu.