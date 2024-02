Após negar affair, Sabrina Sato estaria cada vez mais sério com Nicolas Prattes, diz colunista

É namoro ou amizade? Em meio aos rumores de romance, Sabrina Sato e Nicolas Prattes foram serem vistos juntos em um camarote da Sapucaí, curtindo o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Os dois, no entanto, negaram que estariam se relacionando.

Mas não é bem o que parece, segundo fontes da coluna de Lucas Pasin, tudo começou com um romance despretensioso, mas tem ganhado a possibilidade de se tornar um namoro. Segundo a publicação, este tem sido o romance mais sério de Sabrina desde o fim do casamento com Duda Nagle.

O ator que está no ar em Fuzuê, foi apontado como affair de Sato após serem flagrados curtindo o dia em uma piscina de um hotel, ele então revelou que tudo não passa de boatos.

- As pessoas falam o que elas quiserem. Não tinha nada no vídeo, somos amigos. As pessoas inventam. É fanfic.

Já Sabrina, diz que são somente amigos.

O colunista ainda revelou informações de pessoas próximas da musa onde revelaram que o galã já circula pelo meio da família de Sabrina e amigos, já foi aprovado, e elogiado.