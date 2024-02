Mafê Costa volta a bater recorde sul-americano e fica em 5º no 200m livre no Mundial

A nadadora brasileira Maria Fernanda Costa voltou a se destacar no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Doha, no Catar. Nesta quarta-feira, Mafê, como é mais conhecida, bateu novamente o recorde sul-americano e terminou em quinto lugar na final dos 200 metros livre.

Ela marcou o tempo de 1min56s85, superando o recorde anterior, que também era seu. Nas semifinais, ela anotara 1min57s11. A marca, então, pertencia à compatriota Manuella Lyrio, com 1min57s28, obtido em 2016. Nos últimos 15 anos, outras brasileiras quebraram o recorde desta distância, incluindo Larissa Oliveira (em 2016 e 2015) e Monique Ferreira (2009). Manuella também impôs o melhor tempo em 2015 e 2013.

Nesta quarta, Mafê fez história também ao disputar a final dos 200m livre. Ela se tornou a primeira a alcançar esse estágio da disputa em Mundiais. Para tanto, a brasileira desistiu de disputar as eliminatórias dos 200m borboleta nesta quarta, por decisão da comissão técnica para que ela pudesse guardar energia para a final dos 200m livre.

"Foi a estratégia que estudamos desde ontem. É muito bom para mim. Estou bem feliz com o resultado. Espero melhorar até os Jogos Olímpicos. Foi uma prova bem forte. Tenho que melhorar algumas coisas, quero voltar para o Brasil e treinar mais para pegar uma final olímpica", comentou Mafê, que tem vaga garantida na Olimpíada de Paris-2024.

A medalha de ouro nos 200m livre ficou com Siobhan Bernadette Haughey, de Hong Kong, com 1min54s89. A neozelandesa Erika Fairweather levou a prata, com 1min55s77, enquanto a australiana Brianna Throssell completou o pódio, com 1min56s.

Mafê vem sendo o grande destaque do Brasil neste Mundial de Esportes Aquáticos. Ela também alcançou a final dos 400m livre e ajudou o revezamento 4x100 metros livre a obter o sexto lugar, assegurando também a classificação para os Jogos Olímpicos.