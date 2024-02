Luisa Sonza é vista saindo de show com novo affair

Eita, Luisa Sonza está vivendo um novo romance? Segundo informações do Portal Leo Dias, a cantora teria sido vista com um novo affair enquanto saía do Festival Oba, que aconteceu em São João do Rio Preto.

O jornalista informa que a artista estava acompanhada de Luis Ribeirinho, que atualmente está fazendo residência médica em cirurgia plástica e mora na Alemanha. O rapaz vem de uma família de profissionais da saúde em Portugal e atualmente estaria em solo brasileiro para curtir as férias.

Luis teria desembarcado no Brasil em dezembro e passado por várias cidades. No entanto, supostamente foi no Rio de Janeiro que ele conheceu Luisa após marcar presença em um show da loira. Os dois teriam então começado a se envolver após o evento. Vale lembrar que no último domingo, dia 11, a cantora declarou durante uma apresentação em Recife que já superou Chico Moedas e agora está com outra pessoa.