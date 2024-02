Lisa, do BlackPink, começará carreira de atriz na série The White Lotus

Vem muito aí! Lalisa Manoban, mais conhecida apenas como Lisa, do grupo de K-Pop BlackPink, vai dar o pontapé inicial na sua carreira como atriz. Segundo informações da Variety, a membro mais nova do grupo musical será creditada nos episódios de The White Lotus.

A produção é oficial da HBO Max e está, atualmente, caminhando para sua terceira temporada. Os novos episódios estão previstos para serem lançados na plataforma de streaming a partir de 2025, mas ainda não se sabe qual será o papel da cantora.

A revista também revelou que a nova temporada deve se passar no país de origem de Lisa: a Tailândia. As filmagens devem começar ainda em fevereiro de 2024 e a produção terá locações como Koh Samui, Phuket e Bangkok.

Além de ter a celebridade de K-Pop no elenco, nomes como Carrie Coon, Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood e Scott Glenn também estão confirmados.

Vale lembrar que Lisa é a terceira membro do BlackPink a fazer sua estreia como atriz. A cantora segue os passos das amigas Jisoo, que estreou no k-drama Snowdrop, e Jennie, que está no elenco da série norte-americana The Idol.