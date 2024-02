Marcus Vinicius chama Rodriguinho de falso no Mais Você: Mostra quem você é, dá a cara tapa

Marcus Vinicius marcou presença no Mais Você desta quarta-feira, dia 14, para participar do tradicional Café com Eliminado depois de deixar o BBB24. Durante conversa com Fabrício Battaglini e Talitha Morete, o participante botou os pingos nos is e avaliou sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Ao analisar sua eliminação no paredão com Davi e Isabelle, ele disparou:

- Eu fui no paredão com as pessoas erradas, eu não considero os 80% [porcentagem de votos] uma rejeição. Acho que é mais sobre o favoritismo dos outros participantes.

Já a par dos favoritos do público, Marcus revelou que chegou a pensar que Davi poderia fazer parte desse grupo. Inclusive, ele relembrou uma conversa que teve com Wanessa Camargo, a fim de alertá-la sobre a tal perseguição contra o baiano.

- Eu já previa que o Davi era um dos grandes favoritos.

Marcus também relembrou a briga que teve com Raquele depois do polêmico sincerão e reagiu a uma conversa que ela teve com Michel.

Rodriguinho falso?

Durante o bate-papo, Marcus ainda mandou a real sobre o que pensa da participação polêmica de Rodriguinho. Segundo o paraense, o cantor não estaria fazendo nada dentro da casa.

- Vai malhar em casa, fica desmerecendo as festas, as provas, fica desmerecendo tudo. Eu só posso lamentar por ele, e por tudo que estão pensando sobre ele aqui fora.

Para completar, ele ainda reforçou que o cantor é falso:

- Cara, mostra quem você é, dá a cara tapa.