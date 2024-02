Turista é espancado e morto em Cabo Frio (RJ) após desentendimento com barraqueiros

Um turista foi morto a pauladas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, após um desentendimento com barraqueiros em uma praia no último sábado, dia 10. Segundo a Polícia Civil, a família afirmou em depoimento que as pessoas que trabalhavam nas barracas do local já estariam incomodadas com a presença de Rodrigo Canust Pereira antes mesmo do crime. Isso porque o turista estava ocupando a faixa de areia com guarda-sol e cadeiras próprias e não alugando os objetos nas barracas.

A confusão começou efetivamente quando um familiar que acompanhava o turista, acidentalmente derrubou um guarda-sol que pertencia aos barraqueiros do local. Na sequência, pelo menos 15 homens começaram a espancar Rodrigo com um pedaço de madeira.

Inicialmente, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) que fazia patrulhamento na região. Ao identificarem uma confusão, os policiais se aproximaram e encontraram a vítima desacordada com ferimentos na cabeça. A morte foi constatada no Hospital Central de Emergência (HCE) para onde o turista foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Civil, que conduziu o caso, três homens foram detidos e autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e o caso encaminhado à Justiça.

Rodrigo morava em Queimados, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e estava em Cabo Frio para o feriado de carnaval. O corpo foi enterrado na segunda-feira, 12.