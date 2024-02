Ivete Sangalo volta atrás e nega que irá parar de fazer shows no Carnaval: - Desistir não existe no meu dicionário

Ano que vem tem mais Veveta! Depois de deixar os fãs preocupados ao dizer que estaria repensando sua participação no Carnaval de 2025, Ivete Sangalo decidiu voltar atrás e confirmar que vai continuar sim.

Vale lembrar que a cantora enfrentou problemas no trio elétrico na última segunda-feira, dia 12, quando ela afirmou que poderia acabar não voltando. Porém, agora, segundo informações do Leo Dias, a cantora pensou melhor e preferiu tomar outra decisão:

- Recebi muitas mensagens de carinho. Não sou uma mulher de desistir. A palavra desistir não existe no meu dicionário. O que eu estou fazendo com a maturidade que me cabe, com a experiência de 30 anos de carreira, como a mulher incrível que eu sou, porque eu me acho incrível, é que têm percepções que vêm tardias, mas é tempo de a gente considerar e eu vou recapitular a rota porque na minha frente eu vejo um portal de oportunidades inacreditáveis, não só para mim, mas para a gente.

Na sequência, a artista ainda deixou avisado aos responsáveis pela cidade de Salvador e pelos eventos que ela estará de volta em 2025 para agitar o público:

- Quem cuida de mim não dorme e tolo o que acha que eu ando só. Bruno [Reis, prefeito] e Isaac [Edignton, presidente da Saltur], me aguardem.

E não dá para negar que Veveta é completamente apaixonada pelo Carnaval, né? A cantora gosta tanto de seu público e de estar perto de todo mundo que decidiu subir nas costas de seu segurança para descer no meio das pessoas.

A artista foi carregada pelo segurança entre o público e não se importou de apertar as mãos de todos que estavam por lá e curtir o calor humano.