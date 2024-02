'BBB 24': reação dos integrantes após eliminação de Marcus Vinícius viraliza nas redes sociais

Com 84,86% dos votos, Marcus Vinícius foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 13. O comissário de voo lutou pela permanência na casa mais vigiada do Brasil com Davi e Isabelle. Os dois participantes que vieram do puxadinho já estiveram na berlinda três vezes desde o início do reality show. Marcus foi eliminado em seu segundo Paredão.

Após o anúncio da eliminação do brother, as reações dos confinados, que ficaram impressionados - ou decepcionados - com o resultado, chamaram a atenção do público do sofá e da internet, que logo trataram de repercutir o momento nas redes sociais.

Leidy Elin chorou e foi consolada por Lucas Henrique, líder da semana. A trancista revelou que acha que Davi é o favorito do público. "É porque ou Davi ou a Cunhã é forte lá fora. Que para mim é o Davi, entendeu? É forte lá fora. Muito forte lá fora", disse.

No quarto Fada, Matteus, Deniziane, Alane, Beatriz e Davi também comentaram sobre o discurso de Tadeu Schmidt e também sustentaram a teoria de que Davi seja adorado fora da casa. "Todo mundo vai querer ser teu amigo agora", disse Alane para o baiano.

Além das conversas e teorias após Marcus deixar a casa, outros participantes também se impressionaram com o resultado do oitavo paredão da edição, o que gerou grande comoção nas redes sociais.