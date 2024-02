Após tratar câncer, Preta Gil sente indisposição e cancela última apresentação no Carnaval de Salvador

Um susto! Preta Gil cancelou sua última apresentação que faria no trio de Xamã, no Carnaval de Salvador, após sentir uma indisposição. A cantora, que passou recentemente por um tratamento de câncer, contou que o descanso foi recomendado pelos seus médicos.

Meu corpinho pediu um descanso, foram muitas emoções nos últimos dias. Já já estarei bem, eu fico triste porque queria cantar com meu amigo Xamã, na varanda do Expresso 2222 e queria estar no último dia do camarote, mas minha prioridade é meu bem estar, minha saúde, escreveu Preta em seus Stories.

Ela ainda agradeceu o carinho recebido nos últimos dias e declarou:

Até 2025.

A artista venceu um tumor no intestino, descoberto no início de 2023. Neste Carnaval, a filha de Gilberto Gil caiu na folia com Ivete Sangalo, Psirico e até com o próprio pai! No camarote da família Gil, Expresso 2222, Preta se apresentou e durante a performance e comentou sobre sua superação pessoal:

- Vou dizer para vocês quem eu sou. Sou Preta Maria, tenho 49 anos. Sou uma mulher gorda, bissexual, tenho uma neta de 8 anos. Acabei de vencer um câncer! Estou muito feliz de estar aqui, quero saber quem são vocês, comemorou.