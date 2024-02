Participantes do BBB24 opinam que Davi é um jogador forte e Rodriguinho aponta Fernanda como vilã

inguém da casa estava esperando! Após a eliminação de Marcus Vinicius em um paredão contra Isabelle e Davi, os participantes do BBB24 sentiram um forte baque e passaram a madrugada desta quarta-feira, dia 14, refletindo sobre a situação atual do jogo. Leidy Elin foi uma das que mais sofreu e acabou caindo no choro.

Por outro lado, Isabelle e Davi quiseram comemorar a permanência no programa e pularam na piscina. Quem não gostou muito do clima de festa foi Fernanda, que disparou no Quarto Gnomo:

- Graças a Deus o Davi não ficou coringando. Se ele coringasse, gente, eu juro que ia vomitar. Não aguento mais ver isso.

Raquele, que teve um embate com Marcus, ficou pensativa sobre os motivos que levaram o brother à eliminação:

- Será que se o Marcus sair é uma resposta pra gente? Porque o que aconteceu ontem talvez possa ter contado um pouco.

- O embate dele ontem, o jeito que ele falou, foi sobre a gente. Será que se, às vezes, ele não tivesse atacado outras..., completou Michel.

No Quarto Fada, Alane, Davi, Deniziane, Beatriz e Matteus repercutiram o discurso feito por Tadeu Schimdt.

- O e se faz parte da minha cabeça o tempo todo, disse Alane.

- O e se pode ser positivo ou negativo, só que ele pode ser destrutivo, responde Matteus.

Em outro momento, o estudante de Engenharia Agrícola aproveitou para deixar Davi avisado:

- Tu te cuida, porque agora o pessoal vai chegar em ti.

- Todo mundo vai querer ser teu amigo agora, Davi, opinou Alane.

- Meu posicionamento... Não mudo minha opinião, não, declarou o motorista de aplicativo.

- Só estou te falando, não estou querendo interferir no seu jogo, só dizendo para te cuidar como pessoa em si, explicou Matteus.

- Vai não. Quem é alvo é alvo, e quem é, vai ser. Não vai, não... Deixa o jogo rolar. Não quero maltratar ninguém, como vocês não me maltrataram, finalizou o baiano.

Em um momento reflexivo, Leidy Elin disse acreditar que Davi deve ser um jogador forte.

- Não teve nada a ver com torcida. Pelo que eu entendi, né? Do que o Tadeu falou. Não tem nada a ver com torcida. É porque ou Davi ou a Cunhã é forte lá fora. Que pra mim é o Davi, entendeu? É forte lá fora. Muito forte lá fora.

Lucas Henrique parece partilhar da esma opinião, pois, em conversa com Rodriguinho, Pitel, Michel, Raquele e Giovanna, disse:

- Acho que o Davi está forte lá fora. Porque ele é um cara do tudo ou nada. Ele é um cara interessante para o jogo, porque ele causa confusão, rebuliço. Ele é um cara importante para o jogo, para criar roteiro, criar rivais. Ele vai ter rival por muito tempo, o que não falta para ele é opção de voto. Eu acho que ele não ganhou o programa, não, porque já vi muita gente perder isso aqui nas últimas semanas.

Porém, quando ele conversou com Wanessa e Yasmin na área externa encontrou uma visão diferente. Para a modelo, é difícil definir um preferido.

- Pra mim é difícil acreditar que tenha um preferido assim. Tem pessoas que não gostam. Agora preferido, preferido não sei. Esse jogo muda muito de semana para semana.

- Eu sei que eu estou cansada, declarou Wanessa.

- Eu também, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu também estou. Por isso que eu prefiro nem falar disso. Eu nem me reconheço aqui. Não sei mais quem eu sou, disse Yasmin.

- Não é nem se reconhecer, é você perceber que as situações que estão aqui fazem você questionar quem você é, finalizou a cantora.

Já que houve debates sobre quem é o preferido, também seria necessário um momentinho para refletir sobre o vilão, não é mesmo? Wanessa opinou sobre o assunto:

- Para eu chegar até aqui, sei que não sou a vilã. Eu não sei o que está acontecendo no coração dos outros, só no meu. gente julga, questiona, vê as atitudes. Não estamos vendo tudo como as pessoas estão vendo lá fora. A gente pode estar errando nossas posições, nossas questões. Aí viramos vilões. Porque é isso, ninguém entrou aqui achando que ia ser rejeitado lá fora. As pessoas são cruéis. Vivo isso há 23 anos. É cruel, um julgamento que não quero passar. Eu sou amada lá fora, tenho o carinho de muita gente. Mas não tenho essa informação aqui, vou ter que esperar um Paredão. Por isso não estou achando ruim ir para o Paredão. Até preciso ir, sendo bem sincera. Não quero ficar aqui para chegar lá no final e descobrir que o povo estava louco para me mandar embora.

Para Rodriguinho, Fernanda é quem ocupa o papel.

- Ela não sai não. Tem que ter. A Fernanda é a vilã do bagulho.

- Ela não gosta, rebate Pitel.

- Não gosta o quê? Ela já aceitou. Ela é a vilã. Fernanda é antissocial, não ri para ninguém e não faz questão nenhuma. Não gosta de dançar, ela é a vilã. Quando ela brigou, não foi uma briguinha, foi briga da casa inteira.